Tausende Euro hat eine Frau im Enzkreis an Betrüger übergeben, die ihr am Telefon vorgemacht hatten, ihre Tochter sei verhaftet worden und brauche Geld für die Kaution. Bei mehreren Anrufen behaupteten sie, die Tochter habe einen Autounfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau gestorben sei, so die Polizei. Schließlich übergab das Opfer Bargeld und Schmuck an einen angeblichen Kurier der Staatsanwaltschaft.