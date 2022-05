Unbekannte haben Donnerstagnacht einen Tresor aus einem Hotel in Östringen im Landkreis Karlsruhe gestohlen. Die Diebe sollen sich laut Polizei mehrere Stunden in dem Hotel aufgehalten haben und den Tresor schließlich mit einem Speisewagen zu ihrem Fluchtfahrzeug transportiert haben. In dem Safe befanden sich mehrere tausend Euro sowie eine Wechselkasse. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, die Ermittlungen dauern an.