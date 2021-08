Der Karlsruher Zoo trauert um seine Elefantenkuh Nanda. Wie die Stadt mitteilte, musste das hochbetagte Tier am Mittwoch eingeschläfert werden. Nanda kam 2016 in die Karlsruher Seniorenresidenz für Elefanten, nachdem sie Jahrzehnte in mehreren Zirkussen gelebt hatte. Das genaue Alter von Nanda ist unklar, sie war mindestens 54 Jahre alt, was für Elefanten ein äußerst hohes Alter ist, so Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Nachdem sich der Gesundheitszustand von Nanda in den vergangen Tagen stark verschlechtert hat, wurde sie am Mittwochabend eingeschläfert.