per Mail teilen

In Muggensturm ist am Freitagvormittag ein Transporter nach einem Zusammenstoß umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, waren an einer Kreuzung ein Transporter und ein Auto zusammengestoßen. Neben der mutmaßlichen Unfallverursacherin im Pkw trugen auch der 37 Jahre alte Fahrer des Transporters und seine Mitfahrerin leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.