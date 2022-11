Transporter in Karlsruhe versinkt mit schlafendem Fahrer in Bach

In Karlsruhe ist in der Nacht auf Montag ein Transporter samt dem darin schlafenden Fahrer in einen Bach gerollt. Der Mann wurde erst über fünf Stunden später aus dem halb versunkenen Fahrzeug gerettet.

Der Fahrer hatte gegen zwei Uhr früh seinen Transporter auf einem Parkplatz am Ufer eines Baches im Karlsruher Stadtteil Daxlanden abgestellt und sich im Laderaum schlafen gelegt. Nach Angaben der Polizei vergaß er jedoch die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug setzte sich langsam in Bewegung und rollte rückwärts in den Bach. Fahrer kommt mit Schrecken davon Dem Mann gelang es nicht, sich selbstständig zu befreien, Seine Hilferufe blieben stundenlang ungehört. Erst am Morgen gegen 7:30 Uhr bemerkte ein Passant den halb im Bach versunkenen Transporter. Die alarmierte Feuerwehr befreite den Fahrer. Er blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Transporter wurde mit einem Autokran aus dem Bach geborgen.