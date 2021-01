Er will den Menschen in der Corona-Zeit wieder das Lächeln zurückgeben - das ist die Geschäftsidee eines Jungunternehmers aus Pforzheim. Dabei helfen soll Klara - so heißt die von ihm entwickelte transparente Maske.

Die neuartige Corona-Schutzmaske wird in drei kleinen Räumen eines Pforzheimer Gründerzentrums hergestellt. Eine Firma liefert Tobias Danzer und Jaron Bibo fertig ausgestanzte Kunststoff-Teile, die die beiden noch mit Stoffbändern versehen müssen. Eigentlich vermietet Tobias Danzer menschenähnliche Roboter für Veranstaltungen und Messen, die wegen Corona jetzt ausfallen. Rege Nachfrage nach neuer Maske Eine neue Geschäftsidee musste her. So kam man auf Klara, die durchsichtige Maske. Sie ist besonders für Brillenträger geeignet. Weil die Luft nach unten entweicht, beschlagen die Gläser nicht mehr. Die Maske wird nachhaltig aus 100 Prozent recyceltem Plastik-Müll produziert. Die Vorteile der Schutzmasken made in Pforzheim haben sich herumgesprochen. Inzwischen haben die Firmengründer bereits rund 10.000 Vorbestellungen.