Die Deutsche Bahn hat in Karlsruhe ein neues Mitarbeiter-Trainingszentrum in Betrieb genommen. Nach zwei Jahren Bauzeit vereint das neue Zentrum auf rund 2.400 Quadratmetern die bislang getrennten Standorte in Mannheim und Karlsruhe. In dem Trainingszentrum werden Mitarbeiter aus den Bereichen Fahrzeugtechnik, Bahnbetrieb und Infrastruktur sowie aus nicht-technischen Berufen geschult.