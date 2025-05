per Mail teilen

Nicht einmal zehn Stunden nach seinem Aufbau ist der Maibaum in Ottersweier wieder gefällt worden. Unbekannte sollen ihn in der Walpurgisnacht angesägt haben.

Verwundert dürften sich einige Einwohnerinnen und Einwohner von Ottersweier (Landkreis Rastatt) am ersten Mai die Augen gerieben haben: Denn dort, wo noch am Abend zuvor zwei Dutzend Männer den bunt geschmückten Maibaum aufgestellt haben, war am nächsten Morgen nichts mehr von ihm zu sehen.

Maibaum in Ottersweier angesägt: Feuerwehr muss ihn fällen

Was mit dem gut 20 Meter hohen Baum in der Walpurgisnacht geschehen ist, wissen Polizei und Feuerwehr: Mitten in der Nacht versuchten Unbekannte laut Polizei den Maibaum abzusägen. Anwohner beobachteten sie dabei und alarmierten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten, waren die Tatverdächtigen allerdings schon weg. Weil der Baum danach keinen sicheren Stand mehr hatte, musste nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Stück für Stück mithilfe einer Drehleiter abtragen werden.

In der Nacht war es nicht der erste Maibaum-Einsatz in Ottersweier: Bereits kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr aus, weil die Keile des Baumes angekokelt wurden.

Es ist infrage gestellt, ob die Tradition in den nächsten Jahren überhaupt noch weitergeführt wird.

Ottersweier bleibt dieses Jahr ohne neuen Maibaum

Seit Jahren wird der Maibaum traditionell am Vorabend des 1. Mai von Mitgliedern der Turnerschaft Ottersweier auf dem Kirchenvorplatz aufgestellt. Dazu gehören gemeinsames Feiern und geselliges Beisammensein in der Dorfmitte. "Das Stellen des Maibaums erfordert tagelange Vorbereitungen", erklärt Ralph Audörsch, erster Vorsitzender der Turnerschaft Ottersweier. Die Handballabteilung der Turnerschaft fälle traditionell den Baum selbst und bereite ihn für das Stellen vor.

Einen neuen Baum zu fällen, herzurichten und nochmals aufzustellen, lässt sich im Ehrenamt nicht realisieren.

Für Audörsch gleicht das Ansägen in der Nacht einem Sabotageakt. "Der Baum hätte unkontrolliert zu Boden fallen und dabei auch die Straße erreichen können. Somit ist nicht auszuschließen, dass es zu erheblichen Personenschäden hätte kommen können", sagt er. Wie es in Zukunft mit der Maibaum-Tradition in Ottersweier weitergeht, bleibt vorerst unklar.