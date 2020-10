Die baufälligen Gebäude an der Schwarzwaldhochstraße sind Schandflecken für den Tourismus in Baden-Württemberg. Tourismusminister Wolf sieht bei einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch dringenden Handlungsbedarf.

Tourismusminister Guido Wolf (CDU) besuchte im Kreis Rastatt die Ruine des früheren Kurhauses Hundseck und die Sanierungsfälle Kurhaus Sand und Höhenhotel Plättig. Wolf sagte, er sehe dringenden Handlungsbedarf. Allerdings seien die Eigentumsverhältnisse sehr kompliziert. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht. Enteignungen maroder Gebäude seien nur schwer möglich, so Wolf weiter. "Im Moment geht es darum, diese baulichen Schandflecke zu beseitigen. Ein Dauerzustand darf das aus touristischer Sicht so nicht bleiben" Guido Wolf, baden-württembergischer Tourismusminister (CDU) Gemeinden drängen auf schnelle Lösung Bereits seit acht Jahren besteht das Problem der Hotelruinen an der Schwarzwaldhochstraße. Die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden stören sich daran, sie drängen auf einen schnelle Lösung, ihnen selbst sind aber die Hände gebunden. Bereits vor einem Jahr klagte der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr, die Baurechts- und Denkmalschutzbehörden könnten in der Sache nichts tun. SWR Reporter Patrick Neumann über die Hotelruinen an der Schwarzwaldhochstraße Unterstützung hatte der Verein "Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße" angekündigt. Er schlug vor, einen Enteignungsprozess anzustoßen. Der Verein hatte Tourismusminister Wolf am Mittwoch zu dem Vor-Ort-Termin eingeladen. "Das ist ein jämmerliches Bild. Unsere Hoffnung ist, dass das Thema in Stuttgart zur Landessache gemacht wird." Hansjörg Willig, Verein "Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße" Der Vereinsvorsitzende Hansjörg Willig appelliert zudem an das Land Baden-Württemberg, Kulturgüter nicht ohne Bedingungen zu verkaufen. Konkrete Zusagen machte der Minister am Mittwoch bei seiner Rundfahrt an der Schwarzwaldhochstraße nicht. Nur so viel: Er sei zu Gesprächen bereit und rege einen runden Tisch mit allen Beteiligten an.