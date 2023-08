per Mail teilen

Im Murgtal ist eine 100 Tonnen schwere Radwegbrücke installiert worden. Die Brücke bei Weisenbach wurde von einem Kran auf das Fundament gehoben. Sie ist ein Lückenschluss im Radnetz.

Im Murgtal, am Ortsrand von Weisenbach (Landkreis Rastatt), ist eine rund 100 Tonnen schwere Brücke über der Murg installiert worden. Die Brücke soll künftig für eine bessere Fahrradverbindung sorgen und ist laut Regierungspräsidium Karlsruhe ein Lückenschluss im touristischen Radweg "Tour de Murg".

Im Video ist zu sehen, die die Brücke millimetergenau über der Murg eingelassen wird:

Brücke per Kran millimetergenau über der Murg installiert

Zunächst wurde der sogenannte Überbau der Brücke mit selbstfahrenden Transportfahrzeugen von der Baustelle an der B462 ins Murgbett gefahren. Von dort aus wurde das Bauteil mit einem ebenfalls im Fluss stehenden Mobilkran angehoben und millimetergenau auf die vorbereiteten Traggerüste und Widerlager gehoben.

In den kommenden Wochen wird noch die Fahrbahnplatte auf dem Überbau betoniert und das Brückengeländer vervollständigt. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 6,3 Millionen Euro.

Die Brücke wurde millimetergenau auf die Träger gesetzt SWR Mathias Zurawski

Viele Verzögerungen beim Bau der Fahrradbrücke über der Murg

Bei Bau hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben. Zunächst hatten laut Regierungspräsidium Karlsruhe Hochwasserereignisse der letzten Jahre und bis dahin nicht bekannte geologische Besonderheiten für Verspätungen gesorgt. Auch Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine haben die Fertigstellung der komplexen, S-förmigen Brücke verzögert.

"Die Verkehrssicherheit für die Radfahrer wird deutlich erhöht. Ein Nadelöhr entfällt."

Der Transport der 30 Meter langen und sechs Meter breiten Brücke über eine Strecke von 430 Kilometer vom Fertigungsort an der deutsch-tschechischen Grenze sei außerdem eine besondere Herausforderung gewesen, so die Behörde. So sei es besonders schwierig gewesen, die notwendigen Genehmigungen für den Schwertransport zu bekommen.

Neue Brücke sorgt für Lückenschluss der "Tour de Murg"

Die neue Brücke hat eine überregionale Bedeutung für den touristischen Fahrradverkehr. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe handelt es sich um einen Lückenschluss im Radnetz. Entlang der Murg, zwischen Freudenstadt und Rastatt, erstreckt sich der Radweg "Tour de Murg".

"Ich bin davon überzeugt, dass die Brücke insgesamt für das Murgtal ein schönes Highlight werden wird!"

Die neue Fahrradbrücke über der Murg bei Weisenbach (Landkreis Rastatt) SWR Mathias Zurawski

Nur auf dem Abschnitt zwischen Weisenbach und Gernsbach-Hilpertsau mussten Radfahrerinnen und Radfahrer bisher die Fahrbahn der vielbefahrenen B462 nutzen. Ende dieses Jahres soll an dieser Stelle die neue Brücke für Fahrradfahrer befahrbar sein. Der Radweg führt dann mit größerem Abstand zur Bundesstraße durch das Murgtal.