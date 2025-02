Toter Mann in Pfinztal: Urteil erwartet

per Mail teilen

Vor einem Jahr sollen die beiden Angeklagten einen 63-jährigen Mann in Pfinztal getötet haben. Das Opfer war der Vater ihres Schwiegersohns. Tochter und Schwiegersohn hatten sich zuvor getrennt. Zum Prozessauftakt hatte der angeklagte Mann eingeräumt, auf das Opfer eingestochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke und deshalb von Mord aus. Der Verteidiger des Mannes dagegen von Totschlag in einem minderschweren Fall. Er forderte deshalb acht Jahre Haft. Der Verteidiger der Frau plädierte auf Freispruch. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.