Rettungskräfte haben am Freitagabend in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) einen 58-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte dort ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Die genaue Todesursache des Mannes ist noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sowohl ein technischer Defekt als auch Unachtsamkeit des Bewohners zur starken Rauchentwicklung in der Wohnung geführt haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.