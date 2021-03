Bei einem Wohnungsbrand ist am Dienstagvormittag in Weingarten ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer war nach Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten in der stark verrauchten Wohnung eine leblose Person. Die Hintergründe sind noch unklar, in die Ermittlungen wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet.