Nach dem Tod eines Obdachlosen in Pforzheim ermittelt die Polizei mit Hochdruck. Der 31 Jahre alte wohnsitzlose Mann war am Dienstagvormittag leblos auf einer Parkbank in der Nähe der Enz aufgefunden worden.

Der Tote, der am Dienstag in Pforzheim im Bereich des Enzufers aufgefunden wurde, ist offenbar Opfer einer Gewalttat. Das ergaben erste Erkenntnisse der Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin.