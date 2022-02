In einem Bach im Kurgebiet von Bad Schönborn im Landkreis Karlsruhe ist am Mittwochnachmittag die Leiche einer Frau geborgen worden. Laut Polizei ist die Identität der Person noch nicht bekannt. Es könne sich um einen Unglücksfall handeln, von einem Gewaltverbrechen sei nach momentanem Wissen nicht auszugehen, so ein Beamter der Polizei Karlsruhe. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.