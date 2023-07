per Mail teilen

Das Amtsgericht Maulbronn hat einen 32-Jährigen wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen verurteilt - zu einem Jahr auf Bewährung. Im Mai 2022 waren durch das Rennen zwei Menschen gestorben.

Das Amtsgericht Maulbronn hat einen 32-jährigen Mann wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Er muss außerdem eine Geldstrafe von 3.000 Euro bezahlen und darf eineinhalb Jahre lang nicht Auto fahren. Bei dem Rennen im Mai 2022 war ein zweites beteiligtes Auto verunglückt, die beiden Insassen starben.

Zwei Menschen sterben durch illegales Autorennen bei Mühlacker

Es habe sich um ein illegales Autorennen gehandelt auch wenn es vorher keine Absprache gab, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte sei zwar, wie der Mann in der Verhandlung sagte, vom Fahrer des zweiten Autos bedrängt worden, hätte aber nicht Gas geben müssen.

So rasten die beiden hochgetunten Limousinen mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde in einem Kräftemessen über die Landstraße. Das eine Auto prallte gegen einen Baum, beide Insassen starben. Der 32-Jährige Fahrer des anderen Autos sei für den Tod mitverantwortlich, so das Gericht, deswegen die Freiheitsstrafe.

Verteidigung hatte auf Freispruch des Angeklagten plädiert

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe für den 32-jährigen Mann gefordert. Es habe sich um ein Autorennen gehandelt, auch wenn es keine vorherige Absprache gab, so die Staatsanwältin.

Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch. Laut Verteidigung hat es sich bei dem schweren tödlichen Unfall im Mai vergangenen Jahres gar nicht um ein Rennen gehandelt. Der Angeklagte habe sich lediglich gegen den Fahrer des verunglückten Autos gewehrt, der ihn bedrängt habe.

Das ausgebrannte Auto nach dem schweren Unfall auf der B10

Bei mutmaßlichem illegalem Autorennen gegen Baum geprallt

Der Unfall ereignete sich am 28. Mai 2022 auf der B10 zwischen Mühlacker und Illingen. Eines von zwei Autos kam nach den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Geschwindigkeit von rund 140 Kilometern pro Stunde von der Straße ab. Es prallte gegen einen Baum, fing sofort Feuer und brannte aus. Die beiden 45 und 30 Jahre alten Insassen kamen bei dem Unfall ums Leben.