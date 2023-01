47-jährige Frau tot in Rastatter Wohnung gefunden

In Rastatt ist eine 47-jährige Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen.

Bereits am Samstagabend wurden Polizei und Rettungskräfte per Notruf zu der Wohnung in Rastatt alarmiert. Angehörige hatten demnach die 47-Jährige leblos in der Wohnung aufgefunden. Außerdem befand sich der Partner der Toten in den Räumlichkeiten. Er musste laut Polizei aufgrund seines psychischen Allgemeinzustandes in eine Klinik eingeliefert werden.

Todesumstände noch unklar

Noch sei unklar, was sich in der Wohnung des Mehrfamilienhauses abgespielt hat, so die Polizei. Die Frage, ob ein Familienstreit eskaliert ist und ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat handelt ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Todesursache wollte sich die Polizei bislang nicht äußern.