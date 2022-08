Tote Frau in Dobel - Tatverdächtige festgenommen

Nach dem Tötungsdelikt an einer 68-jährigen Frau in Dobel im Kreis Calw hat die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige festgenommen. Beide sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 68-Jährige wurde am 20. Juli nach dem Hinweis einer Zeugin von der Polizei tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Laut Polizei handelte es sich dabei um ein Gewaltverbrechen. Als Tatverdächtigen konnten die Beamten jetzt einen 29-Jährigen aus dem Kreis Rastatt ausfindig machen. Er befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft. Ein weiterer Verdächtiger soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Über die Hintergründe der Tat in Dobel ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.