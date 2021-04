Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG haben am Samstagnachmittag zwei leblose Personen aus dem Epplesee bei Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) geborgen. Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarben beide noch vor Ort. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Toten um ein älteres Ehepaar. Ein Passant hatte die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er einen offenbar dem Paar gehörenden Rollator am Seeufer gefunden hatte. Laut Polizei scheiden ein Unfall oder Fremdverschulden als Ursache aus. An der Such- und Bergungsaktion waren über 100 Einsatzkräfte beteiligt.

Hilfe in schwierigen Lebenssituationen In der Regel berichtet der SWR nicht über Selbsttötungen, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben, es sei denn, Suizide erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie Selbstmord-Gedanken haben, finden Sie Hilfe bei der Telefonseelsorge, anonym und rund um die Uhr. Unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 116123 erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können.