Bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag sind in Eggenstein-Leopoldshafen fünf Menschen gestorben. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Großraumtaxi zusammengestoßen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) sind in der Nacht auf Samstag fünf Personen tödlich verletzt worden. Sie waren zwischen 25 und 29 Jahre alt. Laut Polizei war ein Auto mit einem Großraumtaxi zusammengestoßen.

Großraumtaxi und Auto zerstört

Nach Angaben der Polizei in Karlsruhe fuhr das Auto auf dem Ostring in Eggenstein in Richtung Leopoldshafen. Auf der Höhe des Buchheimer Wegs sei der 25-jährige Fahrer aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und mit einem Großraumtaxi kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden zerstört, es entstand Sachschaden von rund 110.000 Euro.

Alle vier Insassen des Autos im Alter zwischen 25 und 29 Jahren starben noch am Unfallort, so die Polizei. Im Großraumtaxi ist ein 28-jähriger Mitfahrer gestorben. Der Fahrer des Taxis und ein weiterer Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die Karlsruher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.