Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ötigheim im Kreis Rastatt hat die Feuerwehr eine tote Frau gefunden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr wegen eines Brands in einem Einfamilienhaus in Ötigheim alarmiert. Mit starken Kräften rückten Feuerwehr und Rettungsdienst an. Das Obergeschoss brannte und es gab eine große Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr in das Haus vordringen konnte, fand sie eine leblose Person, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Bewohnerin des Hauses.

Brand schnell unter Kontrolle

Der Brand konnte zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, so die Polizei weiter, dennoch dauerten die Nachlöscharbeiten länger an. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Weitere Einzelheiten, auch zur Brandursache oder der Schadenshöhe gibt es noch nicht.