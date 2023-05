per Mail teilen

An einem Baggersee im Kreis Karlsruhe ist am Sonntag ein Flugzeug abgestürzt. Dabei kamen zwei Männer ums Leben.

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges in der Nähe von Karlsruhe sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um die beiden Piloten im Alter von 44 und 58 Jahren, teilte die Polizei mit. Demnach stürzte das Flugzeug am Sonntagabend aus zunächst unbekannten Gründen in der Nähe des Baggersees Rohrköpfle bei Linkenheim-Hochstetten ab.

Nach Absturz von Flugzeug: Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung eingeschaltet

Den Polizeiangaben zufolge wurde das Kleinflugzeug zunächst vermisst. Mithilfe eines Hubschraubers sei die Absturzstelle am späten Sonntagabend gefunden worden. Die Ermittlungen dauerten an. Dafür seien auch die Trümmerteile des Flugzeugs beschlagnahmt worden. Die Bergung des Wracks soll im Laufe des Tages erfolgen.