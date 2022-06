per Mail teilen

In Rastatt-Wintersdorf hat am Dienstagabend ein Wohnhaus gebrannt. Laut Polizei könnte ein in Brand geratener Topf mit Fett für das Feuer verantwortlich sein. Während den Löscharbeiten musste das Haus evakuiert werden, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.