Ukraine-Benefiz-Kulturtag im Tollhaus Karlsruhe

Das Kulturzentrum Tollhaus und der Kulturring Karlsruhe veranstalten am Sonntag einen Benefiz-Kulturtag. An mehreren Spielorten soll ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt werden.

Ab 15 Uhr sollen im und um das Karlsruher Tollhaus verschiedene Aktionen stattfinden. Geplant sind unter anderem Musik- und Tanzaufführungen, Artistik-Shows und Mitmachaktionen. Viele der Programmpunkte finden parallel statt. Hilfsorganisationen werden unterstützt Die rund 40 teilnehmenden Künstler verzichten dabei auf ihre Gage, stattdessen gehen die gesamten Einnahmen an Hilfsorganisationen wie die lokale Ukraine-Hilfe. Mit dem Geld sollen sowohl Geflüchtete als auch weiterhin in der Ukraine lebende Menschen unterstützt werden. Besucher haben auch die Möglichkeit, am Veranstaltungstag vor Ort zu spenden. Buntes Programm drinnen und draußen Erleben kann man am Sonntag unter anderem Anette Postel, Gunzi Heil, den Jugendzirkus Maccaroni, die Mobi Spielaktion, die Helmholtz Big Band, Jürgen Zöller und viele weitere Künstlerinnen und Künstler. Benefiz-Kulturtag im Karlsruher Tollhaus für die Ukraine Pressestelle Tollhaus Mit diesen Worten bewirbt das Kulturzentrum Tollhaus Karlsruhe die Veranstaltung: "Das Kulturzentrum TOLLHAUS lädt gemeinsam mit dem Kulturring Karlsruhe zu einem großen und vielfältigen Benefiz-Kulturtag ein. In beiden Sälen und weiteren Spielorten werden zwischen 15 und 21 Uhr vornehmlich Karlsruher Künstlerinnen und Künstler ein Zeichen gegen den sinnlosen und mutwillig vom Zaun gebrochenen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzen und ihre Verbundenheit mit den Menschen im Kriegsgebiet und auf der Flucht demonstrieren." Tickets und Spenden Solidaritätstickets können ab dem 16.3. unter www.tollhaus.de oder an der TOLLHAUS-Kasse für 15, 25 oder 50 Euro erworben werden. Für weitere und größere Spenden wird es vor Ort beim Benefiz-Kulturtag verschiedene Möglichkeiten geben.