Das Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe startet am Freitag ein sechswöchiges Sommerfestival. Es findet an Stelle des traditionellen Zeltivals statt, das wegen der Corona-Pandemie ausfällt.

Es ist kleiner als das traditionsreiche Zeltival und präsentiert mehr Künstler aus Deutschland und der Region. Das Sommerfestival, das eigentlich als Notlösung in der Corona-Krise geplant war, bietet auch vielen Chancen, sagen die Organisatoren im Tollhaus. Verkleinertes Programm mit neuen Möglichkeiten Bis Mitte August sind 21 Veranstaltungen geplant - mit Poetry Slam, Theater, Artisten und viel Musik. Aufgrund der Corona-Situation kommen die Künstler eher aus Deutschland. Das verkleinerte Festival biete auch die Möglichkeit, neue Dinge zu probieren, heißt es im Kulturzentrum im Karlsruher Osten. Möglich wird das Sommerfestival durch ein ausgefeiltes Konzept, das die Einhaltung der Corona-Regeln gewährleistet. "Wir versuchen, den Besuch so angenehm wie möglich zu machen, aber gemäß der geltenden Verordnungen." Bernd Belschner, Geschäftsführer Tollhaus Deutlich höherer Aufwand Höchstens 250 Besucher sind pro Veranstaltung zugelassen. Der Ticketverkauf wird online abgewickelt, vor Ort werden die Plätze zugewiesen. "Wir bieten ein Viertel des üblichen Zeltival-Programms, beim vierfachen Aufwand", so Tollhaus Geschäftsführer Bernd Belschner. Dennoch ist die Freunde groß über den Neustart. Nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Künstlern, die sehr kurzfristig angefragt werden mussten. Das Sommerfestival im Tollhaus startet SWR Tollhaus Baden-Württemberg gibt 50.000-Euro-Zuschuss Beim Sommerfestival 2020 entstehen erhebliche Verluste aufgrund der niedrigen Besucherzahl, so der Geschäftsführer. Bereits in dem Moment, wenn geöffnet wird, gehe man in die roten Zahlen. Dabei hat sich die Situation etwas entspannt. In den vergangenen Wochen seien viele Spenden von Freunden des Kulturzentrums eingegangen. Der Sponsor Sparda-Bank engagiere sich trotz des verkleinerten Programms im bisherigen Umfang. Und das Land Baden-Württemberg steuert aus dem Programm "Kultur Sommer 2020" 50.000 Euro bei - das ist ein Drittel des gesamten Etats des Sommerfestivals.