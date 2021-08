Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Pforzheim und Ispringen ist am späten Donnerstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben missglückte ein Überholvorgang eines 19-jährigen Autofahrers und er prallte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 60-Jährigen zusammen. Die Frau wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.