Tödlicher Frontalzusammenstoß: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der L560 bei Waghäusel im Landkreis Karlsruhe ist am Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen. Die Fahrerin eines Kleinwagens sei aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher in Karlsruhe. Die Fahrerin des Kleinwagens erlag ihren Verletzungen, die Fahrerin des entgegekommenden Autos wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die L 560 musste für Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden bis etwa 23 Uhr zeitweise komplett gesperrt werden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.