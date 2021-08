Ein 26-Jähriger Autofahrer ist in der Nacht bei einem Unfall in Karlsruhe ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei prallte er mit seinem Wagen in einen Linienbus.

Der 26-Jährige war auf der Kreisstraße von Karlsruhe-Wolfartsweier in den Höhenstadtteil Hohenwettersbach unterwegs, als er gegen 23:30 Uhr in der Nacht zum Montag in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und frontal in einen entgegenkommenden Bus krachte. Unfallursache vermutlich überhöhte Geschwindigkeit Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 44 Jahre alte Busfahrer wurde nach Angaben der Polizei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Die Kreisstraße war bis zum Morgen wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 26.000 Euro.