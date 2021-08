Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht auf Sonntag bei Bühlertal (Kreis Rastatt) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war ein Pkw-Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. In der Folge fuhr ein weiteres Auto in die Unfallstelle. Für einen der Beteiligten kam jede Hilfe zu spät. Die beiden anderen Autofahrer wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert.