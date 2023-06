Unfall auf der A5 bei Rastatt - Autofahrerin tödlich verletzt

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A5 bei Rastatt ist am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Bei der Kollision von zwei Autos wurden fünf weitere Menschen schwer verletzt.

Informationen der Polizei zufolge wollte eine 42-jährige Autofahrerin gegen 22:30 Uhr auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd von der linken auf die mittlere Fahrspur wechseln und erkannte einen herannahenden Autofahrer zu spät. Bei dem Zusammenstoß gerieten beide Autos ins Schleudern kollidierten mehrfach mit der Seitenleitplanke.

A5 Richtung Süden zeitweise gesperrt

Die 42-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Laut Polizei konnte sie, nachdem sie aus dem Wrack befreit wurde, zunächst reanimiert werden, erlag aber später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Fünf Insassen des zweiten Wagens wurden schwer verletzt in umliegende Kliniken gebracht. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zweiter tödlicher Unfall auf A5 innerhalb weniger Stunden

Bereits wenige Stunden zuvor war es auf der Gegenfahrbahn der A5 Richtung Norden bei Malsch (Landkreis Karlsruhe) ebenfalls zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters war gegen das Heck eines Lkw geprallt und kam bei dem Zusammenstoß ums Leben.