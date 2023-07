per Mail teilen

Wegen Aquaplanings kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem schweren Unfall auf der A5 bei Rastatt mit einer Toten. Die Autobahn war auch am Sonntagmorgen noch gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 bei Rastatt sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen teils schwer verletzt worden, eine Frau sogar tödlich. Laut Informationen der Polizei kam ein Autofahrer gegen 00:20 Uhr auf der nassen Straße ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelgleitwand. Weil er danach auf dem rechten Fahrstreifen stehen blieb, seien weitere Fahrzeug im Zuge von Ausweichmanövern zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Ausfahrt Rastatt-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Unfall auf A5 bei Rastatt - eine Tote und mehrere Verletzte

Beim Zusammenstoß der ausweichenden Autos wurde eine 64-jährige Mitfahrerin laut Polizei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Sechs weitere Menschen im Alter zwischen 5 und 51 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Auch das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr waren im Einsatz.

Erst vor gut einem Monat hatten sich auf der A5 zwei tödliche Unfälle ereignet - einer ebenfalls bei Rastatt und einer in der Nähe von Malsch (Kreis Karlsruhe). Weil derzeit in allen Bundesländern Sommerferien sind, hatte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) an diesem Wochenende vor vollen Straßen und Staus gewarnt.

Sperrung der Autobahn am Sonntagmorgen wegen Unfall

Was genau beim Unfall auf der A5 passiert ist und wie hoch der Schaden ist, sei noch nicht geklärt, heißt es vom Polizeipräsidium in Offenburg (Ortenaukreis). Zur Rekonstruktion der Ereignisse habe die Staatsanwaltschaft Baden-Baden einen Unfallgutachter beauftragt. Die Autobahn A5 bleibe für Aufräumarbeiten und Ermittlungen noch bis in den Sonntagmorgen voll gesperrt.