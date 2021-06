Tödlich endete ein Motorradunfall am Samstagmittag auf der B500 bei Baden-Baden. Laut Polizei wollte ein Motorradfahrer an einer Parkplatzausfahrt verbotenerweise wenden und Richtung Tal fahren. Ein zweiter Motorradfahrer auf dem Weg Richtung Mummelsee konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem ersten Motorrad zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursache erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber nach Offenburg in ein Krankenaus geflogen werden. Die B500 war danach für drei Stunden voll gesperrt.