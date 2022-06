Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Mittwochmittag ein 62 Jahre alter Motorradfahrer auf der Straße zwischen Karlsbad-Langensteinbach und Mutschelbach ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben waren zwei Motorradfahrer von Langensteinbach kommend in Richtung Mutschelbach unterwegs. In einer langen Kurve querte der 18-jährige Fahrer eines Traktors mit angebautem Heuwender die Landesstraße. Offenbar wollte er von einem Feldweg zum gegenüberliegenden gelangen. Während der vordere Motorradfahrer noch ausweichen konnte und unverletzt blieb, geriet der nachfolgende 62-Jährige unter das Fahrzeug. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.