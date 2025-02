per Mail teilen

Am Nachmittag ist es zu einem tödlichen Unfall auf der Landstraße zwischen Waghäusel und Neulußheim gekommen. Ein Auto kollidierte frontal mit einem Lkw.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Waghäusel und Neulußheim ist ein Autofahrer verstorben. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.

Ursache für tödlichen Unfall bei Waghäusel bisher nicht geklärt

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer des Autos in einer Linkskurve bei Oberhausen-Rheinhausen in den Gegenverkehr geraten. Die Ursache dafür ist bisher ungeklärt. Das Auto kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Der 55-jährigen Autofahrer verstarb noch am Unfallort.

Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden.