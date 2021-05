Bei Arbeiten auf einem Dach in Ettlingen ist am Donnerstag ein Arbeiter aus acht Metern Höhe gestürzt. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 59-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Laut Polizei war der Arbeiter mit Dachsanierungsarbeiten beauftragt, dabei brach er durch das Hallendach. Die genauem Umstände sind noch unklar.