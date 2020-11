Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Bewohner in einem Ettlinger Pflegeheim hat sich auf 28 erhöht. Außerdem wurden 10 Pflegekräfte positiv getestet, zwei Heimbewohner sind an Covid19 gestorben. Von den infizierten Personen zeige aber Zurzeit keiner Symptome, so Ramiro Henze, Geschäftsführer vom AWO Kreisverband Karlsruhe Land, die das Pflegeheim betreibt. Er bekräftigte noch einmal, dass sich das Haus an alle Hygienevorgaben und Abstandsregeln gehalten habe. Wie das Virus dennoch in das Pflegeheim geraten konnte sei nicht mehr nachzuverfolgen. Ein Beitrag von Niko Sokoliuk.