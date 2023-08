Mit wenig Sonne, dafür viel Regen geht's für Schülerinnen und Schüler aktuell durch die Sommerferien. Tipps gegen Langeweile gibt es von Karlsruhe bis Pforzheim.

Der Start in die Sommerferien war für viele Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr ungewohnt nass. Tipps gegen Langeweile an Regentagen bieten jede Menge Veranstaltungen in Städten von Karlsruhe, über Baden-Baden bis Pforzheim.

2.000 Jahre Zeitreise im Pforzheimer Gasometer

Im Pforzheimer Gasometer können große und kleine Gäste eine spannenden Zeitreise in die Welt von vor 2.000 Jahren machen. Das 110 Meter lange und 31 Meter hohe 360-Grad-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi zeigt den Alltag der antiken Metropole Pergamon.

Von einer Aussichtsplattform blickt man über die Stadtanlage mit ihren gewaltigen Bauten und Tempeln oder beobachtet ausschweifende Feste. Geschichte mit allen Sinnen erleben: durch Computertechnik, Musik und unzählige Fotografien.

Öffnungszeiten und Preise: Das Riesenpanorama Pergamon im Pforzheimer Gasometer hat täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Kinder bis 16 Jahre haben in Begleitung von mindestens einem zahlenden Erwachsenen freien Eintritt.

2.000 Jahre geht es im Pergamon im Pforzheimer Gasometer in der Zeit zurück © asisi, Ausstellung PERGAMON im Pergamonmuseum

Karlsruhe: Spielen wie vor 50 Jahren

Ob Pac-Man, Donkey Kong oder Poly-Play: Es ist fast 50 Jahre her, dass die ersten Videospielkonsolen eingeführt wurden. Damit beschäftigt sich die Dauerausstellung "zkm_gameplay. the next level" in Karlsruhe und wird zur großen Spielwiese für die ganze Familie.

Neben spannenden Hintergrundinfos zu den Anfängen der Computerspielkultur, dürfen die Retro-Spiele im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) natürlich auch ausprobiert und getestet werden.

Mammuts und Gletscher im Schloss Neuenbürg

Minus fünf Grad Celsius: Das war die Durchschnittstemperatur in Zentraleuropa vor rund 20.000 Jahren. Der Winter war eisig, der Sommer nur kurz. Trotzdem schafften es die Menschen irgendwie zu überleben. Bloß wie? Das können Besucherinnen und Besucher im Schloss Neuenbürg (Enzkreis) in der aktuellen Sonderausstellung "Jagen und Überleben in der Eiszeit" herausfinden.

Öffnungszeiten und Preise: Noch bis 24. September 2023. Mittwoch bis Samstag, 13:00 bis 18:00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 18:00 Uhr. 4,50 Euro, ermäßigt drei Euro.

Unimog Museum: Die großen Autos in Gaggenau

Entstehung, Entwicklung und Einsätze des Unimogs. Das zeigt das Unimog Museum in Gaggenau (Landkreis Rastatt). Mit dem Smartphone kann das Museum auf eigene Faust erkundet werden. Gegen einen Aufpreis bietet das Museum auch eine Mitfahrt im Unimog im Außenbereich an.

Öffnungszeiten und Preise: Dienstag bis Sonntag, 10:00 bis 17:00 Uhr. Erwachsene 7,50 Euro. Familienticket 15,00 Euro (gültig für bis zu zwei Erwachsene und drei eigene Kinder).