Tina Turner verliert Streit um Doppelgängerin

"Simply The Best" ist einer der großen Hits der weltbekannten Sängerin Tina Turner. Und so heißt auch die Tribute Show der Künstlerin Coco Fletcher und regelmäßig in Deutschland auf Tour ist. Durfte sie als Tina Turner auch auf Plakaten für ihre Show werben?

Tina Turner fühlte sich durch die Plakate in ihrem Persönlichkeitsrecht und ihrem Recht am eigenen Bild verletzt. Sie argumentierte: Durch die Werbung werde der Eindruck erweckt, sie selbst stehe auf der Bühne oder unterstütze die Shows. Deshalb verklagte sie den Tourveranstalter. Sie wollte erreichen, dass die Shows nicht mehr mit den Plakaten beworben werden. In der ersten Instanz, beim Landgericht Köln, gewann Tina Turner. Doch die Berufungsinstanz, das Oberlandesgericht Köln, gab dem Veranstalter Recht. Auch die Plakatwerbung sei von der Kunstfreiheit gedeckt, so die Richter.

Bundesgerichtshof: Kunstfreiheit überwiegt

Diese Entscheidung hat nun der Bundesgerichtshof bestätigt. Zwar dürfe bei der Werbung nicht so getan werden, als wirke Turner selbst bei der Show mit, so der Vorsitzende Richter des 1. Zivilsenats Thomas Koch. "Das Berufungsgericht hat aber festgestellt, dass im Streitfall kein solcher unzutreffender Eindruck erweckt wird. Und dass die Betrachter des Plakats nicht zur Überzeugung gelangen, dass Tina Turner selbst an der Show mitwirkt, etwa in der Show auftritt oder die Show in irgendeiner Weise unterstützt. Deshalb überwiegt die Kunstfreiheit. Und deshalb war die Klage abzuweisen."

Stars In Concert

Tina Turner Double erleichtert

Die Künstlerin Coco Fletcher reagierte erleichtert auf das Urteil. Sie kündigte an, ihre Tribute-Show im März fortzusetzen. "We will be back on tour starting in march. We can’t wait to hit the stage again. This is a great day."

Vertreten vorm BGH wurde der Veranstalter von Rechtsanwältin Brunhilde Ackermann. Sie meint, dass die Entscheidung auch für andere, vergleichbare Tribute-Shows bedeutsam sei, wenn es um die Werbung für solche Shows geht. "Solange keine unwahren Angaben gemacht werden, und solange nicht der Eindruck erweckt wird, dass das Original tatsächlich mitwirkt oder die Show unterstützt, müssen Tribute-Shows, die so ähnlich sind wie diese oder einen anderen Künstler ehren, zulässig sein. Die Kunstfreiheit erfasst nicht nur den Werkbereich, sondern auch den Wirkbereich. Und Wirkbereich ist Werbung."

Das bedeutet: Wenn Künstler weltbekannte Stars covern, sich entsprechend verkleiden und so auch Werbung für ihre Shows machen wollen, können sie sich nun auf diese höchstrichterliche Entscheidung des BGH berufen.