Tierhalteverbot gegen Hundehalter ausgesprochen

Gegen den Mann, der Anfang Februar seinen Hund in Bad Wildbad in die Enz geworfen haben soll, ist ein Tierhalteverbot ausgesprochen worden. Die Tat war von Tierschützern gefilmt und veröffentlicht worden. Aufgrund des Videos darf der Mann nun nie wieder Tiere halten, bestätigte das Landratsamt in Calw. Auf dem Video war zu sehen, wie er den sieben Monate alten Hund mehrfach in die eiskalte Enz geworfen hatte. Er habe den Vorwürfen und dem Verbot nicht widersprochen, so das Landratsamt weiter. Gleichzeitig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Hund ist mittlerweile in einem Tierheim in Pforzheim untergebracht.