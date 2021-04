Wenn tote Tiere am Straßenrand liegen, dann ist das ein Einsatz für Markus Wagner aus Stutensee. Mit seiner Tier-Taxi-Zentrale hat er sich auf das Bergen von toten Tieren in der Region Karlsruhe spezialisiert.

Tote Füchse, angefahrene Rehe oder auch verstorbene Hauskatzen. Alle diese Tiere hat Markus Wagner schon transportiert. Die ungewöhnlichste Bergung war für ihn aber bislang der tote Goldschakal vor wenigen Monaten bei Bruchsal. Da war er selbst erstmal ratlos:

"Es ist kein Hund, es ist kein Wolf, es ist kein Fuchs - es ist tatsächlich ein Goldschakal" Markus Wagner, Tier-Taxi-Zentrale Stutensee

Tote Tiere könnten Krankheit übertragen

Tote Tiere bringt Markus Wagner mit einem speziell ausgerüsteten Fahrzeug zur Tierkörperbeseitigungsanstalt, ins Labor oder zur Einäscherung. Je nachdem, ob es sich um ein angefahrenes Wildtier oder ein zu Hause verstorbenes Tier handelt. Nur wenige dürfen tote Tiere in der Region transportieren, dafür sei spezielle Schutzausrüstung notwendig. Denn jedes Tier könnte eine übertragbare Krankheit haben. "Die Polizei legt angefahrene Tiere beispielsweise nur an den Straßenrand. Wir holen sie dann ab", sagt Wagner.

Vor vier Jahren hat Wagner die Tier-Taxi-Zentrale von seinem Vorgänger übernommen. Bis heute fährt er kranke oder verletzte Tiere zum Beispiel zum Arzt. Mit dem Transport von toten Tieren hat er aber eine Nische gefunden.

Rund um die Uhr im Einsatz

Rund um die Uhr ist er im Einsatz – unterstützt wird er von drei Fahrern, um die Tiere schnell abholen zu können. Je nach Tier, muss das sofort geschehen. Bezahlt wird der Transport bei Wildtieren von den Kommunen, andernfalls – falls ein Chip am Tier vorhanden ist – von deren Besitzern.

Der 38-Jährige ist mit Tieren aufgewachsen und kann mit Ihnen umgehen, auch wenn er beruflich was ganz anderes macht. An den Anblick toter Tiere hat er sich mit der Zeit bei der Tier-Taxi-Zentrale gewöhnt: "Irgendjemand muss es machen", sagt er.

Markus Wagner bei der Bergung eines toten Rehs aus dem Rhein. SWR

Zukünftig sollen große Tiere gerettet werden

Damit er aber nicht nur Tote Tiere transportieren muss, sondern viel mehr retten kann, will Wagner sich weiter ausbilden lassen. In den kommenden Monaten nimmt er an einer Fortbildung zur Rettung großer Tiere teil. Mit seiner Unterstützung könnten so zum Beispiel Pferde, die in eine Grube gefallen sind, gerettet werden.