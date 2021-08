An heißen Sommertagen ist er ein besonderwer Ausflugstipp: Wo sonst kann man schließlich im Schatten eines Weltkulturerbes baden! Der "Tiefe See“ in Maulbronn liegt direkt hinter dem Kloster.

Wer sich im See abkühlt, kann direkt nebenan im Unesco-Weltkulturerbe vorbeischauen. Zisterziensermönche haben den See angelegt, vermutlich schon beim Bau des Klosters in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Vom Lösch- und Fischteich zum Badesee

Nach seiner Entstehung wurde der "Tiefe See" mit der auffällig dunklen Oberfläche als Wasserreservoir und Löschteich benutzt. Aber auch Fische wurden hier gezüchtet. Früher konnte der See zu Verteidigungszwecken in die rund um das Kloster verlaufenden Gräben abgelassen werden. Seit mehr als 120 Jahren dient das Gewässer nun als öffentlicher Badesee und wurde dementsprechend ausgebaut. Schon der Schriftsteller Hermann Hesse badete hier in Maulbronn und war von der Atmosphäre beeindruckt.

"Bei schwachem Wind zuckt es blitzartig über den See und kleine Wellen schlagen flammenartig herauf."

Der bis zu 11 Meter tiefe See ist direkt zu Fuß vom Kloster aus zu erreichen. Hier kann man im Einklang mit der Natur baden, betont die Stadt Maulbronn.