Landesumweltminister Untersteller hat ein Unternehmen aus Tiefenbronn im Enzkreis mit dem Gipfelstürmer-Award ausgezeichnet. Der mit mehreren tausend Euro dotierte Preis geht an Unternehmen, die in den letzten Jahren besonders viel für Energieeffizienz und -einsparung getan haben. So hat die Präzisions-Kunststoff-Teile GmbH aus Tiefenbronn unter anderem durch die Umrüstung des Maschinen- und Fuhrparks 20 Prozent ihres Energiebedarfs eingespart.