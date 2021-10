Eine Serie von gesprengten Fahrkartenautomaten beschäftigt aktuell die Polizei in Rastatt. Seit Ende Juni wurden an den Bahnhöfen in Haueneberstein, Bad Rotenfels und Muggensturm Ticketautomaten vermutlich durch Einleiten von Gas gesprengt. Am Montag wurde nun ein weiterer Automat in Ötigheim gesprengt. Der entstandene Schaden liegt bei mindestens 20.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.