So ein Hitzesommer hat es in sich: Dinge vergehen schneller und fangen dann auch schneller an zu riechen. Ein ganz besonders "geruchsintensives Abenteuer" ist bei Dauerhochtemperaturen auch die Müllsortieranlage in Bruchsal im Industriegebiet an der Autobahn. Bürgermeister Sven Weigt aus Karlsdorf-Neuthard fordert, dass sich dringend etwas ändern muss.