Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat 90 Regionen benannt, die in Deutschland für die Endlagerung von Atommüll infrage kommen. Darunter sind auch große Gebiete in Baden-Württemberg.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat den Auftrag bis 2031 einen Standort zu finden, der für eine Million Jahre die bestmögliche Sicherheit für die Lagerung hochradioaktiver Abfälle bietet. Im Sommer 2017 hat der Suchprozess begonnen und am Montag wurde nun der erste Zwischenbericht veröffentlicht.

90 Gebiete darunter auch große Teile des Schwarzwaldes

Darin sind 90 Gebiete in Deutschland aufgeführt, die günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager haben. Gorleben ist übrigens nicht mehr dabei, aber Standorte in Baden-Württemberg, wie zum Beispiel der Schwarzwald sind noch im Rennen.

Prof. Armin Grunwald, der am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ist, ist Mitglied im Nationalen Begleitgremium zur Endlagersuche. Außerdem leitet er das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag.

Durch Transparentz für Akzeptanz sorgen

Im Gespräch mit Katharina Raquet erklärt er, was das Begleitgremium tun will, um am Ende für Akzeptanz eines Standorts zu sorgen.