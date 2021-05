Unternehmen die älter als 100 Jahre sind, gibt es nur wenige in Deutschland. Stolze 150. Geburtstag feiert in diesem Jahr der Textildienstleister Bardusch aus Ettlingen. 1871 gründete Caroline Bardusch dortz eine Wäscherei die schnell Kunden fand. Heute hat das Unternehmen Bardusch 3.500 Mitarbeiter in sechs europäischen Ländern. Man hätte den Geburtstag gerne gefeiert, aber das ist schwierig in diesen Zeiten. Der Textildienstleister hat heute seine Geschäftszahlen und seine Jubiläumspläne präsentiert. Jürgen Essig sagt Ihnen, wie die aussehen.