per Mail teilen

Rund 100.000 Euro Sachschaden und ein Strafverfahren, das ist das Ergebnis einer Autofahrt eines 23-jährigen am Donnerstagabend in Förch bei Rastatt. Offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen kam der junge Mann am Ortseingang von Förch zunächst von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Verkehrsinsel, mehrere Hecken sowie einen Baum und durchbrach einen Grundstückszaun. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde von der Polizei einbehalten.