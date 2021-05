In Karlsruhe sind über das Wochenende mehrere Fahrräder gestohlen worden. Die meist hochwertigen Räder waren laut Polizei alle an Stellplätzen gesichert. Auch in Bretten wurde ein hochwertiges Rad gestohlen, sein Wert lag bei rund 2.500 Euro. Ob die Diebstähle miteinander in Verbindung stehen ist nicht bekannt.