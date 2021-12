Testpflicht für Kitas und Kindertagespflege

Ab dem 13. Dezember gilt im Landkreis Calw eine Testpflicht für Kinder in Kitas und in der Kindertagespflege und betrifft alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Ab dann müssen sich die Kinder zwei Mal pro Woche testen lassen, um Zutritt zu den Einrichtungen zu bekommen, das hat Landrat Helmut Riegger mitgeteilt. Die Leiter der Einrichtungen sollen selbst entscheiden, ob die Tests in der Einrichtung vor Ort durchgeführt werden oder ob die Eltern die Kinder zu Hause testen. Damit reagiere man auf die steigenden Coronazahlen und auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Eine verstärkte Testung biete zwar keine vollständige Sicherheit, könne aber das Risiko senken, dass insbesondere Großeltern durch unerkannte Infektionen ihrer Enkel gefährdet werden, so Landrat Riegger.