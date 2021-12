Vom 9. Januar bis 6. Februar findet in Karlsruhe wieder die Vesperkirche statt. Nach Angaben von Pfarrerin Lara Pflaumbaum gibt es in diesem Jahr neben Essen, Kleidung und Seelsorge erstmals jeden Freitag um 13 Uhr Andachten, sowie die Möglichkeit zu kontrollierten Selbsttests und ein Impfangebot. Ab 9. Januar gibt es vor der evangelischen Johanniskirche am Werderplatz eine sogenannte "Straßencoronakirche", bei der das Essen an Weihnachtsmarktbuden ausgegeben wird.